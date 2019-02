Aktien Frankfurt Schluss: Dax schafft dank Freitagsrally hohes Wochenplus

15.02.2019, 17:50 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Fortschritte in den US-chinesischen Handelsgesprächen haben den Dax am Freitag angetrieben. Der deutsche Leitindex schnellte um 1,89 Prozent auf 11 299,80 Punkte in die Höhe. Nach dem Rückschlag am Donnerstag näherte sich das Börsenbarometer damit wieder seinem Anfang Februar bei knapp 11 372 Punkten erreichten, bisherigen Jahreshoch. Auf Wochensicht ergibt sich ein Plus von 3,60 Prozent. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen stieg am Freitag um 1,65 Prozent auf 24 324,40 Punkte.

Zunächst hatte US-Finanzminister Steven Mnuchin getwittert, er sehe nach der jüngsten Verhandlungsrunde in Peking zumindest Fortschritte. Wenig später verwiesen Händler auf Medienberichte aus China, denen zufolge sich die USA und China offenbar in vielen Punkten des Zollstreits einig seien.