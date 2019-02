dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kursgewinne erwartet

18.02.2019, 07:31 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - KURSGEWINNE - Der Dax dürfte am Montag mit moderaten Gewinnen an seinen starken Wochenschluss anknüpfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Start 0,22 Prozent im Plus auf 11 325 Punkte. Damit könnte der Dax einen abermaligen Versuch unternehmen, sich vom Widerstand um die 11 300 Punkte abzusetzen, den er zuletzt nicht nachhaltig überwinden konnte. Die Aussicht auf eine weiterhin unterstützende Geldpolitik der Europäischen Zentralbank habe jüngst die Stimmung der Anleger gestützt, erklärte Analyst David Madden vom Broker CMC Markets UK. Zudem hätten die Zollstreitgespräche zwischen China und den USA offenbar zumindest leichte Fortschritte gemacht.

USA: - RALLY - Versöhnliche Zeichen im Handelsstreit zwischen den USA und China haben am Freitag den US-Börsen Auftrieb verliehen. Die Bereitschaft beider Seiten, über die selbst gesetzte Frist hinaus weiter zu verhandeln und die Erwartung, dass auch der "Waffenstillstand" so lange fortgesetzt wird, gebe Auftrieb, sagte Marktanalyst Michael Hewson von CMC Markets UK. Hinzu kamen einige starke Wirtschaftsdaten. Der Dow Jones Industrial ging mit einem Aufschlag von 1,74 Prozent auf 25 883,25 Punkte aus dem Tag.

ASIEN: - KRÄFTIGE KURSGEWINNE - Die Aussicht auf eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China hat die Aktienmärkte in Asien angetrieben. Zum Wochenstart überwog an den Finanzmärkten der Optimismus. Der CSI-300-Index, der die 300 wichtigsten Werte an den Börsen des chinesischen Festlands enthält, legte am Montag um 2,96 Prozent zu. Für den Hang Seng in Hongkong ging es um 1,75 Prozent nach oben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte um 1,82 Prozent auf 21 281,85 Punkte zu.

^

DAX 11.299,80 1,89%

XDAX 11.322,57 2,06%

EuroSTOXX 50 3.241,25 1,84%

Stoxx50 3.004,46 1,66%

DJIA 25.883,25 1,74%

S&P 500 2.775,60 1,09%

NASDAQ 100 7.055,18 0,47%°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 166,47 -0,02%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1308 0,08%

USD/Yen 110,55 0,13%

Euro/Yen 125,01 0,20%°

ROHÖL:

^

Brent 66,46 +0,21 USD

WTI 55,90 +0,31 USD°