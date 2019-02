DAX-FLASH: Dax und EuroStoxx auf Jahreshochs

20.02.2019, 17:13 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Mittwochnachmittag seine Kursgewinne ausgebaut und bis auf ein Jahreshoch bei 11 437 Zählern zugelegt. Zuletzt stand der deutsche Leitindex knapp 0,87 Prozent höher bei 11 407,83 Punkten. Auch das Leitbarometer der Eurozone, der EuroStoxx 50 , erreichte mit knapp 3265 Punkten den bislang höchsten Kurs in diesem Jahr. Zuletzt gewann er 0,6 Prozent.

Auf Kursverluste im Dax sei in den vergangenen Wochen immer recht schnell wieder die Erholung gefolgt, konstatierte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. In der jüngsten Aufwärtsbewegung habe der Dax nun einen großen Schritt gemacht, um in die Region um 11 700 Punkte vorzustoßen.

Marktteilnehmer warten nun auf das jüngste Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed, das am Abend nach Börsenschluss mitteleuropäischer Zeit veröffentlicht wird. Die Erwartungen am Markt gingen wieder in Richtung geldpolitischer Lockerungstendenzen, was die Aktienmärkte stützen dürfte, sagte Analyst James Hughes vom Broker AxiTrader. Ende Januar hatte die Fed Fachleute und Märkte auf dem falschen Fuß erwischt, indem sie zumindest eine Zinspause, vielleicht sogar das Ende ihres Straffungskurses in Aussicht stellte. Zudem ließ sie die Möglichkeit durchblicken, den Abbau ihrer durch Krisenmaßnahmen aufgeblähten Bilanz zu bremsen oder gar zu beenden.

Den Schwung im Dax und EuroStoxx ließen hingegen die New Yorker Börsen zur Wochenmitte abermals vermissen. Allerdings hat der Dow Jones Industrial in diesem Jahr bislang noch etwas stärker zugelegt.