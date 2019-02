Aktien Asien: Positive Signale im US-chinesischen Zollstreit geben kaum Impulse

21.02.2019, 08:42 Uhr | dpa-AFX

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben am Donnerstag kaum von positiven Signalen im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit profitiert. Bescheidenen Gewinnen in Tokio und Hongkong stand ein leichter Kursrückgang an den chinesischen Festlandsbörsen gegenüber.

China und die Vereinigten Staaten arbeiten derzeit an mehreren Memoranden, die als Basis für ein endgültiges Handelsabkommen dienen sollen. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit den Verhandlungen vertraute Personen.

Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Börsen des chinesischen Festlands verlor 0,27 Prozent auf 3442,71 Punkte. Dagegen rückte der Hongkonger Hang-Seng-Index zuletzt um 0,21 Prozent auf 28 573,35 Punkte vor.

Der japanische Nikkei 225 schloss 0,15 Prozent fester bei 21 464,23 Zählern.