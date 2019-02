Experten kritisieren

Real will bestimmte Plastikbeutel abschaffen

25.02.2019, 18:24 Uhr

Kundin nutzt in einem Real-Geschäft ein Mehrwegnetz am Obstand: Die Verbrauchermarktkette Real will bis Ende 2020 die Plastikbeutel in der Obst- und Gemüseabteilung abschaffen. (Quelle: real GmbH/dpa)