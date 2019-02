Aktien New York: Anleger hoffen weiter auf erfolgreiche Handelsgespräche

25.02.2019, 16:08 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Steigende Zuversicht mit Blick auf ein baldiges Ende des internationalen Handelsstreits hat die Wall Street am Montag weiter angetrieben. Der Dow Jones Industrial baute seine Gewinne vom Freitag aus und zog zuletzt um 0,56 Prozent auf 26 178,09 Punkte an. Bei gut 26 232 Punkten hatte der US-Leitindex zuvor sein bisheriges Jahreshoch erreicht.

Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,46 Prozent auf 2805,45 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,70 Prozent auf 7140,08 Zähler.