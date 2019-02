Aktien New York Schluss: Gewinne - Anleger setzten weiter auf Zollstreit-Ende

25.02.2019, 22:22 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des globalen Handelsstreits hat an der Wall Street neue Nahrung bekommen. US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, wegen der Fortschritte in den laufenden Handelsgesprächen bestehende Strafzölle auf chinesische Importe vorerst nicht anzuheben. Das dämpfte Marktteilnehmern zufolge zudem die Angst vor einer weiteren Abschwächung der weltweiten Konjunktur. Insofern bauten die wichtigsten US-Aktienindizes am Montag ihre jüngsten Gewinne etwas aus, wobei sich die Anfangseuphorie im Verlauf immer mehr abschwächte.

Der Dow Jones Industrial rückte um 0,23 Prozent auf 26 091,95 Punkte vor. Bei gut 26 241 Punkten hatte der US-Leitindex im Handelsverlauf sein Jahreshoch erreicht. Vor dem Wochenende bereits hatte Dow zum ersten Mal seit November vergangenen Jahres wieder die Marke von 26 000 Punkten geknackt.

Der marktbreite S&P 500 stieg am Montag um 0,12 Prozent auf 2796,11 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,35 Prozent auf 7115,43 Zähler.