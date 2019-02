DAX-FLASH: Leichte Verluste erwartet - Ermüdungserscheinungen

26.02.2019, 07:25 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax tut sich an seinem mittelfristigen Abwärtstrend schwer: Nach leichten Gewinnen zu Wochenstart taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex am Dienstag knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn gut ein halbes Prozent tiefer auf 11 442 Punkte. Damit fiele er wieder in den seit Juni 2018 intakten Abwärtstrend und unter die runde Marke von 11 500 Punkten zurück.

Die Chartexperten der UBS sehen in diesem Kampf eine mögliche Richtungsentscheidung für die kommenden Wochen. Unter 11 371 Punkten drohe ein deutlicherer Rückschlag. Börsianern zufolge gerät die jüngste Optimismusrally hinsichtlich einer Lösung im Handelsstreit zwischen den USA und China etwas ins Stocken.

Mit Geschäftszahlen im Fokus steht BASF . Der weltgrößte Chemiekonzern will trotz eines deutlichen Gewinnrückgangs im vergangenen Jahr etwas mehr Geld an die Aktionäre ausschütten. Im laufenden Jahr peilen die Ludwigshafener zudem wieder Zuwächse an.