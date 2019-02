Aktien Frankfurt Ausblick: Dämpfer für den Dax nach Erholung

26.02.2019, 08:14 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem freundlichen Wochenauftakt wird der deutsche Aktienmarkt am Dienstag zur Eröffnung moderat im Minus erwartet. Negative Impulse kommen Händlern zufolge von den großteils nachgebenden asiatischen Börsen und aufziehenden geopolitischen Spannungen. Der XDax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte knapp eine Stunde vor Eröffnung ein Minus von 0,54 Prozent bei 11 443 Punkten. Der EuroStoxx 50 wird rund 0,4 Prozent tiefer erwartet.

Das pakistanische Militär warf der indischen Luftwaffe eine Verletzung seines Luftraumes vor. Um rund 4 Uhr morgens (Ortszeit) seien indische Flieger über die De-Facto-Grenze geflogen, hieß es. Pakistanische Kampfflieger hätten "rechtzeitig und effektiv" darauf reagiert. Das hätte dazu geführt, dass die indischen Flieger hastig ihre "Nutzlast" abgeworfen hätten.

Mehrere indische Medien, die sich auf Regierungsquellen berufen, berichten hingegen, Kampfjets hätten Bomben über Trainingslagern der Terrorgruppe Jaish-e-Mohammed in der Nähe der De-Facto-Grenze zwischen den zwei verfeindeten Atommächten abgeworfen. Würde sich das bestätigen, wäre das eine neue Stufe der Eskalation. Seit vielen Jahren gab es keine Luftschläge zwischen den Ländern.

Rückenwind kommt hingegen von konjunktureller Seite: Auch die aktuell schwächelnde Wirtschaft kann die Deutschen in ihrer Konsumlaune nicht beeindrucken. "Während sich die Konjunkturerwartung der Verbraucher weiter abschwächt, bleiben die eigenen Einkommenserwartungen auf sehr hohem Niveau", teilte die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) mit. In ihrer monatlichen Studie prognostiziert die GfK daher für März einen zum Vormonat unveränderten Konsumklimawert von 10,8 Punkten.

Mit Geschäftszahlen im Fokus stehen die BASF-Aktien . Der weltgrößte Chemiekonzern will trotz eines deutlichen Gewinnrückgangs im vergangenen Jahr etwas mehr Geld an die Aktionäre ausschütten. Im laufenden Jahr peilen die Ludwigshafener zudem wieder Zuwächse an. Im vorbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate drehten die BASF-Papiere ins Plus und notierten im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag zuletzt 0,7 Prozent höher.

Der Spezialanlagenbauer Aixtron dämpft nach einem starken Jahr 2018 die Erwartungen. "Wir blicken jedoch vorsichtiger in das Jahr 2019, da wir aktuell in der Optoelektronik eine gewisse Investitionszurückhaltung auf Seiten unserer Kunden spüren." Beim Umsatz erwartet er allenfalls eine leichte Steigerung, und das operative Ergebnis dürfte sogar sinken. Aixtron-Titel brachen auf Tradegate zuletzt um 8 Prozent ein.

Der Werbevermarkter Ströer ist 2018 unter anderem dank eines guten Kerngeschäfts mit Außenwerbung und Übernahmen im Telefon- und Direktvertrieb kräftig gewachsen. Im laufenden Jahr peilt Ströer ein Umsatzplus im mittleren einstelligen Prozentbereich an. Ströer-Anteilsscheine gewannen auf Tradegate 3,7 Prozent.

Die Zalando-Aktien sackten auf Tradegate um 2,7 Prozent ab. Zuvor hatten mehrere Analystenhäuser ihre Kursziele gesenkt. Die Analysten von Morgan Stanleyhatten gar ihr Anlagevotum von "Overweight" auf "Equal-weight" nach unten revidiert.