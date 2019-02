Aktien New York Schluss: Kaum Bewegung nach uneinheitlichen Konjunkturdaten

26.02.2019, 22:16 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street haben die Anleger nach den Gewinnen der letzten Wochen einen Gang zurückgeschaltet. So gab der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Dienstag leicht nach. Es sei inzwischen sehr viel Positives zu einer möglichen Einigung im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit eingepreist, sagten Händler.

Der Dow fiel um 0,13 Prozent auf 26 057,98 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,08 Prozent auf 2793,90 Punkte nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 hingegen rückte um 0,11 Prozent auf 7123,22 Zähler vor.

Die US-Wirtschaft sendete derweil uneinheitliche Signale: So neigt der Häusermarkt weiter zur Schwäche, wie der unerwartet heftige Rückgang der Baubeginne im Dezember zeigte. Die Stimmung der Verbraucher aber hatte sich im Februar überraschend deutlich aufgehellt.