Aktien Indien und Pakistan: Zuspitzung des Konflikts belastet erneut

27.02.2019, 09:09 Uhr | dpa-AFX

MUMBAI/ISLAMABAD (dpa-AFX) - Die weiter zunehmenden Spannungen zwischen Indien und Pakistan haben sich am Mittwoch auch an den Börsen der beiden Atommächte widergespiegelt. Nachdem Pakistan den Abschuss zweier indischer Kampfjets meldete, drehte der indische S&P BSE Sensex in die Verlustzone und auch die Rupie geriet unter Druck. Der pakistanische KSE 100 weitete seine Verluste aus.

Zuletzt gab der Sensex noch um 0,32 Prozent nach. Zeitweise war er nach zunächst moderaten Gewinnen ins Minus gedreht und hatte rund 0,6 Prozent verloren. Der KSE büßte zuletzt um 3,31 Prozent ein. Die indische Rupie verlor als Reaktion auf die Meldung zunächst zum US-Dollar bis zu einem halben Prozent an Wert, konnte sich zuletzt aber ebenfalls wieder etwas erholen.

Der Abschuss der Kampfjets durch Pakistan folgte auf einen Angriff Indiens auf ein terroristisches Ausbildungslager in Pakistan am Tag zuvor. Die indische Nachrichtenagentur ANI meldete am Mittwoch zudem, dass Indien seinerseits einen pakistanischen Kampfjet abgeschossen habe, der indische Luftraum verletzt habe. Die Atommächte Indien und Pakistan betrachten sich seit Jahrzehnten als Erzfeinde.