Aktien Frankfurt Eröffnung: Erholung nimmt Auszeit - Beiersdorf unter Druck

27.02.2019, 09:11 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem neuerlichen Hoch des Dax am Vortag hat der Leitindex am Mittwoch im frühen Handel leicht nachgegeben. An der Wall Street hatten die Kurse stagniert und von den asiatischen Börsen gab es keine einheitlichen Signale. Der Rückenwind, den die Hinweise auf eine Einigung im US-chinesischen Handelsstreit zuletzt ausgelöst hätten, ebbe nun langsam ab, sagte Analyst Christian Schmidt von der Helaba.

Der Dax fiel in den ersten Handelsminuten um 0,44 Prozent auf 11 490,54 Zähler, nachdem er am Vortag leicht gestiegen war auf den höchsten Stand seit Anfang Dezember. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank zur Wochenmitte um 0,37 Prozent auf 24 287,41 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,4 Prozent.

Hohe Investitionen lasteten schwer auf den Aktien von Beiersdorf . Denn die Ausgaben für das künftige Wachstum dürften erst einmal zu Lasten der Profitabilität gehen. Der Kurs sackte um rund zehn Prozent ab und lag damit weit abgeschlagen am Ende des Dax.