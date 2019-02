Aktien New York: Verluste nach skeptischen Aussagen des US-Handelsbeauftragen

27.02.2019, 16:55 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street hat der Dow Jones Industrial am Mittwoch seine Vortagesverluste ausgeweitet. Nach skeptischen Aussagen des US-Handelsbeauftragen Robert Lighthizer zu den laufenden Gesprächen zwischen den USA und China fiel der US-Leitindex um 0,61 Prozent auf 25 898,27 Punkte.

Der marktbreite S&P 500 verlor 0,58 Prozent auf 2777,62Punkte. Der technologielastige und entsprechend konjunktursensible Nasdaq 100 rutschte um 1,02 Prozent auf 7050,65 Zähler ab.

Lighthizer sagte, es sei noch zu früh, um Vorhersagen bezüglich des Ausgangs der Handelsgespräche zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt zu machen.