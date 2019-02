dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Weitere Verluste erwartet

28.02.2019, 07:31 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - KURSVERLUSTE ERWARTET - Im Dax zeichnen sich am Donnerstag weitere Verluste ab: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,19 Prozent tiefer auf 11 465 Punkte. Der Dax kämpft weiter gegen den mittelfristigen Abwärtstrend seit Sommer 2018. Zu Wochenbeginn hatte er ihn zwar bezwungen, nach oben absetzen konnte er sich aber nicht. Die Anleger sind wieder etwas unsicherer, was eine Lösung des Handelsstreits zwischen den USA und China betrifft. Die USA hatten erneut weitreichende Änderungen in den Handelsbeziehungen der beiden größten Volkswirtschaften der Welt gefordert.

USA: - DOW GIBT NACH - Neue Unsicherheiten bezüglich der Handelsgespräche zwischen den USA und China haben den US-Leitindex Dow Jones Industrial am Mittwoch etwas weiter ins Minus gedrückt. Neben höheren Importen von US-Waren durch die Chinesen dränge die US-Regierung nun auch auf "signifikante strukturelle Veränderungen", sagte der Handelsbeauftragte von Präsident Donald Trump. Konkret nannte Robert Lighthizer die Bereiche geistiges Eigentum und Technologietransfer. Für den Dow ging es um 0,28 Prozent auf 25 985,16 Punkte nach unten.

ASIEN: - KURSVERLUSTE - Die Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag schwächer tendiert. Die Spannungen zwischen Indien und Pakistan hatten die Märkte am Vortag bereits belastet. Auch im Handelsstreit zwischen den USA und China gibt es weiterhin keinen Durchbruch. Zudem enttäuschten die jüngsten Konjunkturdaten. Der CSI-300-Index büßte zuletzt 0,335 Prozent ein. Für den Hongkonger Hang-Seng-Index ging es um 0,06 Prozent nach unten. Der japanische Nikkei 225 gab um 0,8 Prozent auf 21 385,16 Zähler nach.

^

DAX 11.487,33 -0,46%

XDAX 11.492,87 -0,41%

EuroSTOXX 50 3.282,77 -0,20%

Stoxx50 3.028,93 -0,13%

DJIA 25.985,16 -0,28%

S&P 500 2.792,38 -0,05%

NASDAQ 100 7.117,01 -0,09%°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 165,84 0,05%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1376 0,04%

USD/Yen 110,84 -0,14%

Euro/Yen 126,09 -0,10%°

ROHÖL:

^

Brent 66,12 -0,27 USD

WTI 56,85 -0,09 USD°