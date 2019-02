Aktien New York Ausblick: Kaum verändert - HP vorbörslich auf Talfahrt

28.02.2019, 14:56 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial dürfte am Donnerstag kaum verändert starten. Positives und Enttäuschendes hielt sich vor dem Handelsbeginn die Waage. Der Broker IG taxierte den wichtigsten Index in den Vereinigten Staaten rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenbeginn 0,05 Prozent höher bei 25 999 Punkten. Die Marke von 26 000 Punkten rückt damit wieder greifbar nahe und könnte rasch wieder überwunden werden.

Der gescheiterte Nordkorea-Gipfel dürfte die Stimmung etwas trüben, da Hoffnungen auf eine Friedenslösung und einen Einstieg in die atomare Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel vorerst wieder zunichte gemacht wurden. Zudem enttäuschten die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten, da die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stärker als erwartet gestiegen waren.

Andererseits fielen die US-Wirtschaftsdaten erfreulich aus. Das Bruttoinlandsprodukt des vierten Quartals 2018 stieg auf das Jahr hochgerechnet um 2,6 Prozent und damit deutlicher als von Experten erwartet. Kurz nach Handelsstart steht zudem der Chicago Einkaufsmanagerindex auf der Agenda, der die Stimmung der Einkaufsmanager in der Region Chicago widerspiegelt. Experten erwarten einen leichten Anstieg.

Unter den Einzelwerten zogen vorbörslich vor allem die Aktien des PC- und Druckerherstellers HP die Aufmerksamkeit auf sich. Sie brachen um 14 Prozent ein, nachdem der Konzern im ersten Geschäftsquartal mit seinen Umsätzen enttäuscht und zudem den Ausblick gesenkt hatte. Analyst Wamsi Mohan von der Bank of America/Merrill Lynch senkte sein Anlageurteil daraufhin gleich um zwei Stufen von "Buy" auf "Underperform". Nach den schwachen Umsatzzahlen im ersten Geschäftsquartal habe er nun weniger Vertrauen in das Geschäft mit Druckerzubehör, schrieb der Experte.

Zahlen wird unter anderem zudem der IT-Konzern Dell Technologies vorlegen sowie auch das Software-Unternehmen Autodesk.