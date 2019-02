Aktien Frankfurt Schluss: Dax knapp im Plus - Zweiter Gewinnmonat in Folge

28.02.2019, 17:59 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem schwachen Handelsbeginn mühsam in positives Terrain vorgekämpft. Zum Börsenschluss verbuchte er ein Plus von 0,25 Prozent auf 11 515,64 Punkte und schaffte es somit wieder über die Marke von 11 500 Punkten.

Für den Februar verbuchte der deutsche Leitindex einen Kursgewinn von rund drei Prozent. Bereits im Januar hatte er sich um fast sechs Prozent vom schwachen Vorjahr erholt, so dass für 2019 inzwischen ein Plus von gut neun Prozent zu Buche steht. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte am Donnerstag um 0,56 Prozent auf 24 385,72 Zähler zu.