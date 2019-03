Aktien Frankfurt Ausblick: Dax vor neuem Jahreshoch

01.03.2019, 08:08 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine leichte Stimmungsaufhellung in der chinesischen Industrie dürfte dem deutschen Aktienmarkt zum Wochenschluss Rückenwind verleihen. Der X-Dax als Indikator für den Leitindex deutete knapp eine Stunde vor Handelsbeginn auf einen 0,6 Prozent höheren Leitindex bei 11 600 Zählern hin. Im Hauptgeschäft wäre das ein neues Jahreshoch.

Die Stimmung in Chinas Industrie sei zwar immer noch nicht wieder glänzend, habe sich aber ein wenig erholt, erklärte ein Händler. In den vergangenen Monaten hatte immer wieder die Furcht vor einer starken Abkühlung der chinesischen Wirtschaft die Anleger verunsichert. Tendenziell positive Signale kommen daher gut an. Bereits die Bösen Asiens legten zum Wochenschluss zu.

Als Signal des Vertrauens in Chinas Wirtschaft wertet Analyst Frank Klumpp von der Landesbank Baden-Württemberg, dass der große Indexanbieter MSCI die Gewichtung chinesischer A-Aktien deutlich erhöhen will. Dies habe am Freitag zur guten Stimmung an Asiens Börsen beigetragen.

Kurz vor dem Wochenende stehen noch einige potenziell marktbewegende Konjunkturzahlen aus den USA an. Der Fokus dürfte sich vor allem auf eine monatliche Verbraucherumfrage der Uni Michigan richten sowie auf den Einkaufsmanager-Index ISM, beide Daten für den Februar.

Auf der Unternehmensseite richten sich die Blicke auf die Jahreszahlen des Rüstungskonzerns und Autozulieferers Rheinmetall. Dieser hat 2018 profitabler gewirtschaftet als im Jahr zuvor. Der Kurs legte auf Tradegate um 2,7 Prozent zu im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag.