Aktien New York: Moderate Gewinne nach guten Konjunkturdaten aus China

01.03.2019, 17:04 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Erfreuliche Konjunkturdaten aus China haben am Freitag die Wall Street gestützt. In dem Land hatte sich die Stimmung in kleinen und mittelgroßen, meist privaten Industriebetrieben im Februar stärker als gedacht aufgehellt. Größere Gewinne verhinderten aber enttäuschende Nachrichten aus den USA: Die Stimmung der US-Verbraucher hatte sich im gerade abgelaufenen Monat schwächer als erwartet verbessert.

So legte der Dow Jones Industrial zuletzt nur noch um 0,32 Prozent auf 25 999,83 Punkte zu, nachdem er im frühen Handel noch um fast 1 Prozent nach oben geklettert war. Auf Wochensicht deutet sich damit nach den Gewinnen seit Jahresbeginn wieder ein kleines Minus an.

Der S&P 500 rückte zuletzt um 0,45 Prozent auf 2797,13 Punkte vor. Der technologielastige Index Nasdaq 100 stieg um 0,49 Prozent auf 7132,31 Punkte.

Im Dow hatten die Aktien des Krankenversicherers UnitedHealth mit einem Plus von rund 2 Prozent die Nase vor. Schlusslicht waren die Papiere von Walgreens mit einem Minus von rund 4 Prozent. Die Investmentbank Robert W. Baird hatte sich skeptisch zu den Anteilsscheinen der Drogerie- und Apothekenkette geäußert.

An der Spitze des S&P 500 sprangen die Anteilsscheine des kriselnden Modeunternehmens Gap um gut 18 Prozent nach oben. Der Konzern will sich in zwei eigenständige Börsengesellschaften aufteilen. Die beiden Hauptmarken Gap und Old Navy sollen damit ab 2020 getrennte Wege gehen. Die Schwestermarken Athleta, Banana Republic, Intermix und Hill City sollen bei Gap bleiben, das unter einem neuen noch nicht feststehenden Namen vom derzeitigen Vorstandschef Art Peck weitergeführt werden soll.

Die Aktien des Sportschuh-Händlers Foot Locker legten als Reaktion auf die veröffentlichten Quartalszahlen um mehr als 6 Prozent zu. Am Markt wurde vor allem die Profitabilität gelobt, denn das bereinigte Ergebnis je Aktie hatte im Schlussviertel 2018 die durchschnittliche Analystenschätzung übertroffen.

Schlusslicht im Nasdaq 100 waren die Anteilsscheine von Tesla mit einem Minus von mehr als 7 Prozent. Das Unternehmen will seine Elektroautos künftig nur noch über das Internet verkaufen. Das solle helfen, die Preise zu senken, sagte Firmenchef Elon Musk.