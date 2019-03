Aktien Frankfurt Schluss: Dax behauptet sich knapp über 11 600 Punkten

01.03.2019, 17:52 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine überraschend deutliche Stimmungsaufhellung in der chinesischen Industrie hat dem Dax am Freitag Rückenwind verliehen. Am Nachmittag ließen enttäuschende Konjunkturdaten aus den USA die Gewinne allerdings etwas zusammenschmelzen.

Zum Handelsende behauptete der deutsche Leitindex ein Plus von 0,75 Prozent auf 11 601,68 Punkte. Er hielt sich so knapp über der 11 600-Punkte-Marke, die er erstmals seit fast vier Monaten wieder geknackt hatte. Auf Wochensicht schaffte er damit Kurszuwachs von 1,26 Prozent, und seit Jahresbeginn hat der Dax schon fast zehn Prozent wieder gut gemacht. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg am Freitag um 1,12 Prozent auf 24 657,69 Zähler.