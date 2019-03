Aktien Frankfurt Schluss: Bloße Hoffnung im Zollstreit kein Dax-Treiber mehr

04.03.2019, 18:20 Uhr | dpa-AFX

(In Absatz zwei wird klargestellt, dass der CMC-Markets-Experte Konstantin Oldenburger die Aussagen getätigt hat.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Rosenmontag nicht mehr weiter von einer erhofften Annäherung im US-chinesischen Handelsstreit profitiert. Der Leitindex bewegte sich zwar über weite Strecken moderat im Plus, zum Ende hin ging ihm aber mit den immer schwächer tendierenden US-Börsen das letzte bisschen Schwung verloren. Der deutsche Leitindex schloss 0,08 Prozent tiefer bei 11 592,66 Punkten - und damit fast auf Tagestief.

Jüngste Äußerungen aus China und den USA deuten zwar darauf hin, dass eine Lösung des Zollstreits zwischen den bedeutenden Wirtschaftsmächten immer realistischer wird. Börsianern zufolge können lose Absichtserklärungen dem Dax auf dem bereits höchsten Niveau seit November nicht mehr groß nach oben helfen. Laut Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets ist ein positiver Ausgang der Gespräche bereits weitgehend eingepreist.

Der MDax dagegen verteidigte zum Wochenstart ein moderates Plus. Er ging 0,28 Prozent höher bei 24 727,85 Zählern aus dem Handel.