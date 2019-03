Aktien New York Schluss: Verluste - Optimismus im Handelsstreit eingepreist

04.03.2019, 22:21 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Positive Meldungen zum Fortgang der amerikanisch-chinesischen Handelsgespräche haben am Montag für weitere Kursgewinne am US-Aktienmarkt nicht mehr gereicht. Im Gegenteil: Nach einem zunächst freundlichen Auftakt mit in der Spitze 26 155 Punkten sackte der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial im Verlauf ab. Mit 25 819,65 Punkten und einem Abschlag von 0,79 Prozent beendete er den Handel aber immerhin klar über seinem Tagestief. Die Luft scheint vorerst raus zu sein, nachdem die Ende 2018 bei unter 22 000 Punkten gestartete Rally den Dow noch Ende Februar bis auf 26 241 Zähler geführt hatte.

Auch der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 , die am Montag im frühen Handel noch frische Jahreshochs markierten hatten, büßten zeitweise deutlich ein. Am Ende des Tages stand der S&P dann 0,39 Prozent tiefer auf 2792,81 Punkten. Der Nasdaq 100 dämmte seine Verluste wieder ein und schloss mit minus 0,01 Prozent auf 7150,83 Zähler kaum verändert.

Dass auf positive Nachrichten nun Kursverluste folgten, sei Beleg dafür, dass eine Lösung im nun schon Monate andauernden Handelskonflikt der beiden Großmächte inzwischen in den Kursen eingepreist sei, kommentierte ein Marktteilnehmer. Nun wolle die Börse Tatsachen.