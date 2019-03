5.000 neue Vollzeitstellen

Deutsche Post sucht Tausende neue Mitarbeiter

06.03.2019, 07:41 Uhr | dpa

Die Deutsche Post will mindestens 5.000 neue Vollzeitstellen in Deutschland schaffen. Ziel sei es, die Qualität der Zustellung signifikant zu erhöhen.

Die Deutsche Post will auch in diesem Jahr Tausende neue Stellen schaffen und sein Netz an Paketshops und Packstationen ausbauen. Wie bereits 2018 sollten auch 2019 rund 5.000 neue Vollzeitstellen im Post- und Paketbereich entstehen, teilt das Unternehmen mit. Damit könne bei Krankheitsfällen besser geplant und es könnten "Sendungsspitzen" – also Zeiträume mit besonders vielen Versendungen – aufgefangen werden.

450 eigene Lkw-Fahrer

Teil der Planung ist nach Angaben der Post auch die Ausbildung und Einstellung von 450 eigenen Lkw-Fahrern. Damit reagiere das Unternehmen auf den Fahrermangel in der Transportbranche. Die Post will außerdem in diesem Jahr weitere 500 Partnerfilialen und Paketshops sowie 1.000 zusätzliche Packstationen eröffnen. Getestet werden sollen zudem neue Konzepte wie Selbstbedienungsautomaten.









Für das Weihnachtsgeschäft zieht die Post eine positive Bilanz. In dieser Zeit wurden demnach mehr als 150 Millionen Sendungen zugestellt – davon erreichten über 99 Prozent pünktlich ihr Ziel, wie das Unternehmen betont.

Verwendete Quellen: Nachrichtenagentur dpa