Aktien New York: Weitere moderate Verluste

05.03.2019, 15:59 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach ihrem schwächeren Wochenauftakt tun sich die US-Börsen am Dienstag weiter schwer. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab wenige Minuten nach der Eröffnung um 0,20 Prozent auf 25 767,45 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,21 Prozent auf 2786,99 Punkte. Im Minus mit 0,23 Prozent notierte auch der technologielastige Nasdaq 100 beim Stand von 7134,10 Punkten.

Am Vortag hatten positive Meldungen zum Fortgang der amerikanisch-chinesischen Handelsgespräche den Indizes letztlich nichts mehr genutzt. Der seit Ende 2018 laufenden Rally geht zunehmend die Puste aus.

Konjunkturseitig stehen am Dienstag Einkaufsmanagerdaten aus dem Dienstleistungssektor im Blick, die eine halbe Stunde nach dem Börsenstart veröffentlicht werden.