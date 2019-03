DAX-FLASH: Dax klebt an 11600 Punkten fest - Fed im Fokus

06.03.2019, 07:19 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auch am Aschermittwoch dürfte der Dax um die Marke von 11 600 Punkten pendeln. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn ein klein wenig unter seinem Vortagesschluss auf 11 606 Punkte. Schon seit Freitag bewegt sich der Dax in einer recht engen Spanne um diese Marke, nachdem er in den Wochen zuvor kräftig gestiegen war.

Zum Handelsstreit zwischen den USA und China, dem wesentlichen Impulsgeber für die Weltbörsen, gibt es zunächst nichts Neues. Die Blicke der Marktakteure richten sich bereits auf den Konjunkturbericht der US-Notenbank, das sogenannte Beige Book, am Abend mitteleuropäischer Zeit. Zuletzt hatte es gemischte Konjunktursignale in den USA gegeben.