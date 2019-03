Aktien Asien: Erneut Gewinne in China - Japan gibt weiter nach

06.03.2019, 08:52 Uhr | dpa-AFX

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Börsen haben sich am Mittwoch erneut in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Während es an den chinesischen Aktienmärkten nach oben ging, verzeichnete Japan weitere Verluste.

Mangels kursbewegender Impulse warteten die Anleger auf Details einer möglichen Einigung im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit, hieß es aus dem Markt. Entsprechende Hoffnungen hätten die Aktienkurse in den vergangenen beiden Monaten angetrieben. Diese preisten bereits viele positive Erwartungen ein, betonte ein Investmentstratege.

US-Außenminister Mike Pompeo habe zuletzt gesagt, dass die Vereinigten Staaten und China an der Schwelle zu einer Übereinkunft stünden, ergänzte Analyst David Madden von CMC Markets UK. Noch im März seien in Florida weitere Gespräche geplant.

Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten vom chinesischen Festland setzte zur Wochenmitte mit einem Plus von 0,84 Prozent auf 3848,09 Punkte seinen Aufwärtstrend fort. Der Hongkonger Hang-Seng-Index schaffte einen moderaten Kursanstieg von 0,22 Prozent auf 29 026,48 Zähler. Dagegen sank der japanische Leitindex Nikkei 225 um 0,60 Prozent auf 21 596,81 Punkte.