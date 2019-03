Aktien New York Schluss: Konjunktursorgen wiegen stärker als EZB-Billiggeldflut

07.03.2019, 22:14 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf noch länger fließendes Billiggeld in der Eurozone hat am Donnerstag auch den US-Aktienmarkt ausgebremst. Anleger gewichteten die Sorgen um das weltweite Wirtschaftswachstum höher. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,78 Prozent auf 25 473,23 Punkte.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte ihre Wachstumsprognose für die Eurozone für dieses Jahr deutlich gesenkt. Damit wurden die Sorgen um die globale Konjunktur verstärkt. Das Versprechen der EZB, ihren Leitzins nun mindestens bis Jahresende nicht anzuheben sowie den Banken mit weiteren Billigkrediten unter die Arme zu greifen, nutzte den Kursen nichts.

Der marktbreite S&P 500 sank in New York um 0,81 Prozent auf 2748,93 Punkte. Mit minus 1,20 Prozent auf 7026,88 Punkten ging es für den technologielastigen Nasdaq 100 noch deutlicher nach unten. Beide Indizes rutschten zudem unter die 200-Tage-Durchschnittslinie, die als Indikator für den längerfristigen Trend gilt.