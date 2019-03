Insider-Bericht

Deutsche Bank prüft nun doch eine Fusion

09.03.2019, 14:21 Uhr | rtr, t-online.de

Über eine Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank wird immer wieder spekuliert. Jetzt gibt es offenbar einen ersten Schritt in diese Richtung.

Der Vorstand der Deutschen Bank hat einem Insider zufolge informelle Gespräche mit der Commerzbank genehmigt. Dabei solle eine Fusion der beiden Geldhäuser geprüft werden, sagt eine mit dem Vorgang vertraute Person. Die "Welt am Sonntag" hatte als erste darüber berichtet.

Demnach habe es erste inoffizielle Kontakte in sehr kleiner Runde gegeben. Diese seien allerdings noch nicht in einem Stadium, in dem sie mitteilungspflichtig seien. Ein Mandat des Aufsichtsrates gibt es einer Person aus dem Umfeld des Kontrollgremiums der Deutschen Bank nicht. Ähnliches verlautete aus Kreisen des Commerzbank-Aufsichtsrats.





Über ein Zusammengehen beider Banken wird seit Monaten heftig spekuliert. Durch eine Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank entstünde das mit Abstand größte deutsche Geldhaus. Im internationalen Vergleich wäre diese neue Bank aber immer noch ein Leichtgewicht.

