Aktien Wien Schluss: Freundlicher Wochenstart

11.03.2019, 18:16 Uhr | dpa-AFX

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag leicht befestigt geschlossen. Der ATX stieg um 0,34 Prozent auf 2947,70 Einheiten. Unterstützung kam von jüngsten Aussagen zum Fortgang der Gespräche im Handelskonflikt zwischen China und den USA. "Die Gespräche haben substanzielle Fortschritte in einigen wichtigen Fragen gemacht", sagte der chinesische Vizehandelsminister Wang Shouwen am Samstag auf einer Pressekonferenz.

Im Fokus stand zudem das Thema Brexit. Mit Spannung erwartet wird dazu die Abstimmung im britischen Parlament am Dienstag. Die britische Premierministerin Theresa May will das Unterhaus über ihr mit der EU ausgehandeltes Austrittsabkommen abstimmen lassen. An den Märkten gilt ein Scheitern als wahrscheinlich. Medienberichte über eine mögliche Verschiebung der Abstimmung wurden am Montag dementiert.

Gut gesucht waren in Wien Raiffeisen Bank International (RBI) und legten bei hohem Volumen um 1,69 Prozent auf 19,00 Euro zu. Tagesgewinner im prime market waren Schoeller-Bleckmann. Die Titel des Ölfeldausrüsters gewannen 3,53 Prozent auf 67,45 Euro und machten damit ihre deutlichen Verluste von Freitag zu einem großen Teil wieder wett. Größere Nachfrage gab es auch in Verbund, die Aktien des Stromerzeugers schlossen 1,41 Prozent fester bei 43,28 Euro.

Deutliche Abgaben gab es in Semperit, die Titel verloren 3,77 Prozent auf 11,74 Euro und waren damit die größten Verlierer. Abgaben von mehr als zwei Prozent verbuchten auch Strabag und Telekom Austria (jeweils minus 2,13 Prozent).