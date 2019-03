DAX-FLASH: Hoffnung auf geordneten Brexit stützt die Kurse

12.03.2019, 07:16 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt dürfte die Gewinne vom Wochenauftakt am Dienstag zunächst ausbauen. Für etwas Rückenwind könnte ein Durchbruch bei den Nachverhandlungen zwischen Großbritannien und der EU über das Brexit-Abkommen sorgen. Mit dem erzielten Kompromiss will Premierministerin Theresa May sich im Unterhaus doch noch eine Mehrheit für das in London umstrittene Austrittsabkommen sichern. Die Zustimmung der Angeordneten gilt aber weiterhin als unsicher.

Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex Dax knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn gut ein halbes Prozent höher auf 11 610 Zähler und damit knapp über der runden Marke von 11 600 Punkten. Die mit einem ungeregelten Brexit verbundenen großen Risiken für Wirtschaft und Wachstum hatten die Börsen immer wieder belastet. "Ein geordneter Brexit bleibt in unseren Augen der wahrscheinlichste Ausgang", hieß es von der Bank Credit Suisse in einem Marktkommentar.