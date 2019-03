dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Brexit-Hoffnung verleiht Rückenwind

12.03.2019, 07:31 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - WEITER ERHOLT - Der deutsche Aktienmarkt dürfte die Gewinne vom Wochenauftakt am Dienstag zunächst ausbauen. Für etwas Rückenwind könnte ein Durchbruch bei den Nachverhandlungen zwischen Großbritannien und der EU über das Brexit-Abkommen sorgen. Mit dem erzielten Kompromiss will Premierministerin Theresa May sich im Unterhaus doch noch eine Mehrheit für das in London umstrittene Austrittsabkommen sichern. Der Broker IG taxierte den Dax knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn gut ein halbes Prozent höher auf 11 610 Zähler. Die mit einem ungeregelten Brexit verbundenen großen Risiken für Wirtschaft und Wachstum hatten die Börsen immer wieder belastet.

USA: - ERHOLT - Die Wall Street hat am Montag nach einem freundlichen Handelsstart ihre Gewinne ausgebaut. Neben guten US-Konjunkturdaten beflügelten überwiegend positiv aufgenommene Unternehmensnachrichten die Kurse. Lediglich der Dow Jones Industrial blieb wegen des historischen Kursrutsches von Boeing ein gutes Stück hinter den anderen Indizes zurück. Zum Börsenschluss notierte der US-Leitindex Dow Jones 0,79 Prozent fester auf 25 650,88 Punkten.

ASIEN: - GEWINNE - Besser als gedachte US-Einzelhandelsdaten und die gestiegenen Chancen auf einen doch noch geordneten Brexit die Konjunktursorgen der Anleger etwas verringert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg um 1,8 Prozent auf 21 503,69 Punkte. In China gewann der CSI 300 zuletzt etwas mehr als ein halbes Prozent und der Hang-Seng-Index in Hong Kong stieg um mehr als 1 Prozent.

^

DAX 11 543,48 +0,75%

XDAX 11 598,26 +0,93%

EuroSTOXX 50 3304,44 +0,63%

Stoxx50 3048,87 +0,68%

DJIA 25 650,88 +0,79%

S&P 500 2783,30 +1,47%

NASDAQ 100 7164,02 +2,11%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 164,23 -0,09%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1255 +0,10%

USD/Yen 111,296 +0,08%

Euro/Yen 125,274 +0,17%

°

ROHÖL:

^

Brent 66,64 +0,06 USD

WTI 56,92 +0,13 USD

°