dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Weitere Verluste erwartet

13.03.2019, 07:30 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - WEITERE VERLUSTE - Der Dax dürfte sich am Mittwoch weiter von seiner 200-Tage-Linie entfernen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn ein Viertelprozent tiefer knapp unter der runden Marke von 11 500 Punkten. An der 200-Tage-Linie war der Dax in der Vorwoche abgeprallt und tags zuvor mit zwischenzeitlich 11 618 Punkten nur noch in Sichtweite gekommen.

USA: - GEWINNE AUSSER BEIM DOW - Nach der Erholungsrally zum Wochenauftakt haben die US-Börsen am Dienstag überwiegend weiter zugelegt. Als Kursstütze erwiesen sich amerikanische Inflationsdaten. Der Dow Jones Industrial wurde allerdings - wie schon am Montag in den ersten Handelsstunden - von der Kursschwäche von Boeing ausgebremst. Er schloss 0,38 Prozent im Minus bei 25 554,66 Punkten.

ASIEN: - KURSVERLUSTE - Die Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch etwas schwächer tendiert. Nach den jüngsten Kursgewinnen überwog zur Wochenmitte die Vorsicht. Die japanische Börse belasteten am Morgen schwache Daten aus dem Maschinenbausektor. Der Nikkei 225 sank um 1 Prozent auf 21 290,24 Punkte. In China büßte der CSI 300 zuletzt 0,25 Prozent ein und der Hang-Seng-Index in Hong Kong gab um 0,35 Prozent nach.

DAX 11.524,17 -0,17%

XDAX 11.510,19 -0,76%

EuroSTOXX 50 3.303,95 -0,01%

Stoxx50 3.045,56 -0,11%

DJIA 25.554,66 -0,38%

S&P 500 2.791,52 0,30%

NASDAQ 100 7.201,28 0,52%°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future 164,60 -0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1286 -0,01%

USD/Yen 111,31 -0,04%

Euro/Yen 125,63 -0,06%

ROHÖL:

Brent 66,88 +0,21 USD

WTI 57,19 +0,32 USD°