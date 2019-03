Aktien New York: Dow mit trägem Wochenauftakt

18.03.2019, 15:37 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einer ordentlichen Vorwoche hat die Wall Street den Handel am Montag nur wenig verändert aufgenommen. Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,05 Prozent auf 25 860,62 Punkte. Am breiteren Markt zeigte sich hingegen eine freundliche Eröffnungstendenz. So gewann der S&P 500 0,36 Prozent auf 2832,62 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,43 Prozent auf 7338,37 Zähler bergauf.

Zuletzt hatten erfreuliche Nachrichten aus China der US-Börse neuen Schwung verliehen. Nun warten die Anleger auf die geldpolitischen Entscheidungen und Aussagen der Notenbank (Fed) am Mittwoch. Nach Einschätzung von Experten der Dekabank werden vor allem die neuen Projektionen der Fed für die weitere Zinsentwicklung im Fokus stehen. Bislang hatte der geldpolitische Rat bis Ende 2020 drei weitere Leitzinsschritte in Aussicht gestellt. "Dies dürfte nun auf ein bis zwei Zinsschritte reduziert werden", so die Dekabank.