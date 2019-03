Aktien Osteuropa Schluss: Mehrheitlich im Plus

18.03.2019, 18:29 Uhr | dpa-AFX

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Überwiegend mit Gewinnen sind Osteuropas wichtigste Aktienmärkte in die neue Woche eingestiegen. Lediglich die polnische Börse verzeichnete eine minimal negative Schlusstendenz. Der Moskauer RTS-Index kletterte um 1,39 Prozent auf 1213,35 Punkte nach oben.

Der Warschauer Wig-30 sank um 0,03 Prozent auf 2699,53 Punkte. Der breiter gefasste Wig fiel um 0,04 Prozent auf 60 683,38 Zähler. Unter den Einzelwerten fielen Enea um 3,17 Prozent, nachdem der Versorgerkonzern am Freitag sein vorläufiges Jahresergebnis 2018 veröffentlicht hatte. Frische Zahlen gab zudem auch der Handelskonzern Eurocash (minus 0,31 Prozent) bekannt. Bei der Betrachtung weiterer Einzelwerte fielen starke Zugewinne bei JSW (plus 4,71 Prozent) und CCC (plus 5,02 Prozent) auf. Lotos endeten hingegen 3,66 Prozent tiefer.

Der Budapester Leitindex Bux stieg um 1,91 Prozent auf 42 085,01 Zähler. Eine starke Nachfrage war in den Titeln der OTP Bank zu sehen. Die schwergewichteten Anteilsscheine des Geldhauses zogen um annähernd 4,0 Prozent an. Auch die restlichen Schwergewichte schlossen fester, verbuchten aber geringere Aufschläge. Bei den Aktien aus der zweiten Börsenreihe stachen 4iG ins Auge. Die ab heute im Bux vertretenen Anteilsscheine des IT-Unternehmens sprangen um satte 14,8 Prozent nach oben. Damit hat sich der Kurs des Wertpapiers seit dem 25. Februar beinahe verdoppelt.

Der Prager PX gewann 0,60 Prozent auf 1076,73 Punkte. Unter den Einzelwerten standen Kofola mit Unternehmensnachrichten im Zentrum. Der Limonadenhersteller wird seine Anteile an Hoop Polska verkaufen. Die Kofola-Aktien gewannen 1,30 Prozent. Mit Blick auf die weiteren Titel des tschechischen Leitindex stachen Zugewinne in Avast (plus 2,23 Prozent) ins Auge. Die größten Verluste verbuchten hingegen Stock (minus 1,73 Prozent) und CETV (minus 1,49 Prozent).