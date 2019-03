Bezüge mehr als verdoppelt

Deutsche-Bank-Chef bekommt üppige Boni

22.03.2019, 19:33 Uhr | sm, dpa-AFX, AFP

Seit Jahren sinkt der Aktienkurs der Deutschen Bank. Kommt es zu einer Fusion mit der Commerzbank, droht ein massiver Stellenabbau. Die Führungsriege kann sich dennoch über steigende Bezüge freuen.

Die Vorstandsmitglieder der Deutschen Bank fahren für 2018 hohe Boni ein. Chef Christian Sewing kann sein Gehalt dadurch mehr als verdoppeln. Das geht aus dem am Freitag veröffentlichten Geschäftsbericht geht hervor. Sewing erhält eine Gesamtvergütung von über sieben Millionen Euro (2017 als Vorstandsmitglied: 2,9 Mio). Knapp 3,3 Millionen Euro davon sind Fixgehalt – der Rest geht auf variable Vergütungen zurück, die zum Teil erst später ausgezahlt werden.

Ex-Chef Cryan verdiente am meisten

Insgesamt ist der Bonustopf der Deutschen Bank mit 1,9 Milliarden Euro gefüllt. Im Jahr zuvor waren es noch 2,3 Milliarden Euro – allerdings bei deutlich mehr Mitarbeitern. Ex-Chef Cryan bekommt nach nicht einmal drei Jahren an der Spitze des Instituts für seinen unfreiwilligen Abschied eine Abfindung von knapp 8,7 Millionen Euro.



Obwohl er wegen der anhaltenden Probleme der Bank Anfang April 2018 seinen Hut nehmen musste, kassierte Cryan neben seiner Abfindung in den letzten Monaten seiner Amtszeit noch knapp 1,9 Millionen Euro Gehalt. Hinzu kommt eine vertraglich festgelegte Entschädigung in Höhe von 2,2 Millionen Euro für ein Verbot, in einem bestimmten Zeitraum zu einem Wettbewerber zu gehen. Damit summiert sich Cryans Bezahlung, die zum Teil aber erst in den kommenden Jahren ausgeschüttet wird, auf insgesamt 12,8 Millionen Euro.

Drei Jahre Boni-Verzicht

In den vorherigen drei Jahren hatten die Top-Manager auf Boni verzichtet, weil die Bank kriselte und Verluste einfuhr. Nun machte das Geldhaus erstmals seit 2014 wieder Gewinn – nach Steuern waren es 341 Millionen Euro, auf die Aktionäre umgerechnet 267 Millionen Euro. Deshalb schüttete die Deutsche Bank laut Geschäftsbericht insgesamt 55,7 Millionen Euro an den Vorstand aus (Vorjahr: 29,8 Millionen Euro).







Brexit sorgt für Sonderzulage

Topverdiener in der aktuellen Führungsetage ist der stellvertretende Vorstandschef und Leiter der Unternehmens- und Investmentbank, Garth Ritchie. Er bekam für das vergangene Jahr eine Gesamtvergütung von 8,6 (2017: 3,25) Millionen Euro. Allerdings sind 3 Millionen davon darauf zurückzuführen, dass er die Verantwortung für die komplexen und schwierigen Vorbereitungen der Bank auf den Brexit trägt.