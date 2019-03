Aktien New York: Schwelende Konjunkturängste sorgen für weitere Verluste

25.03.2019, 15:32 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben zu Wochenbeginn ihre herben Verluste vom Freitag leicht ausgeweitet. Die vor den Wochenende neu aufgeflammten Konjunktursorgen drückten weiter auf die Stimmung. Der Dow Jones Industrial fiel am Montag im frühen Handel um 0,36 Prozent auf 25 412,16 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,43 Prozent auf 2788,66 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 büßte 0,67 Prozent auf 7278,13 Zähler ein.

Der im März überraschend gestiegene deutsche Ifo-Geschäftsklima-Index hatte auf die wichtigsten Börsen der Vereinigten Staaten keinen sichtbaren Einfluss. Aus den USA selbst gab es keine wichtigen Wirtschaftsdaten.

Im Dow standen die Aktien von Boeing und Apple im Blick. Die Boeing-Papiere erholten sich an der Index-Spitze mit plus 1,1 Prozent von ihren jüngsten Verlusten. Der Flugzeugbauer, der wegen des Unglücksfliegers 737 Max unter Druck geraten war, hat allerdings nach wie vor mit negativen Nachrichten zu kämpfen. So streicht die größte US-Fluggesellschaft American Airlines weitere Boeing-Flüge und zudem musste ein Dreamliner-Jet wegen Rauchentwicklung außerplanmäßig auf einer Pazifik-Insel notlanden.

Anleger des iPhone-Herstellers Apple warten aktuell gespannt auf Aussagen von einem Pressetermin in Cupertino. Vermutet wird, dass der Technologiegigant in Zeiten stockender iPhone-Absätze als neue Erlösquellen einen eigenen Video-Streamingdienst und neue Abo-Angebote vorstellen wird. Derweil ging es allerdings für die Anteile von Apple um 1,5 Prozent abwärts, womit sie zu den schwächsten Werten im Dow zählten. Seit ihrer Talfahrt im vierten Quartal 2018 haben sie sich jedoch schon um mehr als ein Fünftel erholt.

Nach dem jüngsten Kursrutsch wegen einer gefloppten Studie mit einem Alzheimer-Mittel versucht der Pharmakonzern Biogen seine Anleger nun mit Aktienrückkäufen versöhnlich zu stimmen. Das half aktuell aber nur mäßig. Die Titel, die an den vergangenen zwei Handelstagen um fast ein Drittel eingebrochen waren, stiegen nun um gerade einmal 0,3 Prozent.

Um ein sattes Drittel nach oben ging es nach Übernahmespekulationen indes für die Aktien von Avaya. Wie es in einem Medienbericht unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen hieß, prüft der Anbieter von Kommunikationssoftware-Lösungen derzeit die Offerte eines nicht näher genannten Finanzinvestors, die bei mehr als 20 Dollar je Aktie liegen soll. Am Freitag allerdings waren die Papiere des Anfang 2018 an die Börse gegangenen Unternehmens noch unter 13 Dollar auf ein Rekordtief gerutscht.