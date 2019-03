Aktien Wien Schluss: Klare Verluste zum Wochenstart

25.03.2019, 18:08 Uhr | dpa-AFX

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag mit klaren Kursverlusten geschlossen. Der ATX fiel um 0,83 Prozent auf 3015,14 Punkte.Belastet von sehr schwachen Vorgaben aus Asien eröffnete der österreichische Leitindex klar tiefer. Am Vormittag hellte sich die Stimmung zunächst etwas auf, und der ATX drehte sogar ins Plus. Die Erholung war jedoch nicht dauerhaft, zu Mittag rutschte der Index wieder in den roten Bereich.

Das europäische Börsenumfeld präsentierte sich ebenfalls verhalten. Für Zurückhaltung sorgten international Sorgen um die globale Konjunktur, nachdem die US-Notenbank am Mittwoch angekündigt hatte, die Zinsen in diesem Jahr nicht mehr zu erhöhen.

Auf Unternehmensseite war am Wochenende bekannt geworden, dass die OMV mit der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) zwei Absichtserklärungen unterschrieben hat, um mögliche gemeinsame Projekte im Bereich Petrochemie zu eruieren. Die OMV-Titel profitierten jedoch nicht davon, sie verloren 1,44 Prozent auf 47,25 Euro. Für den zweiten Ölwert im ATX, Schoeller-Bleckmann, ging es in einer ähnlichen Größenordnung um 1,06 Prozent auf 70,00 Euro nach unten.

Im Leitindex gab es mit Raiffeisen (plus 0,80 Prozent auf 20,23 Euro) und Uniqa (plus 0,50 Prozent auf 8,96 Euro) nur zwei Gewinner. Vergleichsweise gut hielten sich im schwachen Umfeld noch die Titel von CA Immo (minus 0,12 Prozent auf 32,70 Euro), Verbund (minus 0,14 Prozent auf 43,30 Euro) und Erste Group (minus 0,37 Prozent auf 32,20 Euro). Zur Erste Group lag eine neue Analystenschätzung der Raiffeisen Centrobank (RCB) vor, die das Kursziel von 33,00 auf 36 Euro erhöhte und ihre Anlageempfehlung "Hold" bestätigte.

Sehr schwach zeigten sich die Aktien von Do&Co, die mit einem Minus von 3,53 Prozent auf 71,10 Euro ans ATX-Ende rutschten. Verluste von über zwei Prozent setzte es außerdem für Telekom Austria (minus 2,90 Prozent auf 6,70 Euro), Lenzing (minus 2,59 Prozent auf 86,45 Euro) und s Immo (minus 2,08 Prozent auf 17,88 Euro).