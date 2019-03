Aktien Europa Schluss: Moderate Verluste wegen schwelender Wirtschaftssorgen

25.03.2019, 18:14 Uhr | dpa-AFX

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die jüngste Verkaufswelle an den europäischen Börsen ist am Montag etwas abgeebbt. Dennoch wurden an den wichtigsten Handelsplätzen erneut Verluste verbucht. Die vor dem Wochenende wieder aufgeflammten Konjunktursorgen beeinträchtigten nach wie vor das Interesse der Anleger an Aktien. Da halfen auch gute Konjunkturdaten aus Deutschland kaum. Dort war das Ifo-Geschäftsklima im März überraschend gestiegen und signalisiert Experten zufolge nun, dass die deutsche Wirtschaft nach einem schwachen zweiten Halbjahr 2018 langsam wieder Fuß fasst.

Der EuroStoxx 50 beendete den Tag letztlich mit einem Minus von 0,16 Prozent auf 3300,48 Punkte. Sein jüngster Kursrutsch hatte am vergangenen Dienstag begonnen, als der Leitindex der Eurozone bei etwas über 3400 Punkten noch auf den höchsten Stand seit Oktober 2018 geklettert war.

Der französische Leitindex Cac 40 verlor am Montag 0,18 Prozent auf 5260,64 Punkte. Der britische FTSE 100 sank um 0,42 Prozent auf 7177,58 Zähler.