Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend im Plus - Prager Börse leicht schwächer

26.03.2019, 18:01 Uhr | dpa-AFX

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Osteuropa haben am Dienstag mehrheitlich zugelegt und sich damit an den Aktienmärkten in Westeuropa orientiert. In Tschechien wurden indes moderate Verluste verbucht.

Der Moskauer RTS-Index legte um 0,13 Prozent auf 1229,96 Punkte zu.

In Budapest schloss der Leitindex Bux nach der Zinsentscheidung der ungarischen Notenbank mit 0,33 Prozent im Plus bei 41 740,97 Zählern. Das Handelsvolumen belief sich auf 10,2 (Vortag: 9,1) Milliarden Forint.

Nach fast sieben von Zinssenkungen geprägten Jahren zieht die Notenbank des Landes die geldpolitischen Zügel behutsam wieder an. Der Einlagesatz wurde von minus 0,15 auf minus 0,05 Prozent gesetzt. Zugleich beließ sie den eigentlichen Leitzins bei 0,9 Prozent. Die Entscheidung haben innerhalb ihrer und der breiten Markterwartung gelegen, kommentierte Erste-Bank-Analystin Orsolya Nyeste. Die Notenbank hat nun ihren Worten zufolge den ersten Schritt in Richtung einer Normalisierung der lockeren Geldpolitik gemacht.

Unter den Bux-Schwergewichten verzeichneten die Titel des Pharmakonzerns Richter Gedeon mit einem Plus von 2,0 Prozent die markanteste Kursbewegung. Abwärts ging es dagegen für die Aktien der OTP Bank mit minus 0,70 Prozent.

In Warschau stieg der Wig-30 um 0,52 Prozent auf 2668,95 Punkte. Der breiter gefasste Wig gewann 0,45 Prozent auf 60 026,06 Zähler. Die Aktien von Asseco setzten sich mit einem Plus von 3,2 Prozent an die Spitze des Auswahl-Index. Das IT-Unternehmen hatte seinen operativen Gewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr um 36 Prozent gesteigert.

Kaum eine Kursreaktion gab es dagegen auf die Ankündigung des Medienkonzerns Cyfrowy Polsat, neue Anleihen zu begeben. Die Titel stiegen leicht um 0,2 Prozent. Das Unternehmen will insgesamt 1 Milliarden Zloty einnehmen und plant die erste Emission im zweiten Quartal.

In Prag indes sank der tschechische Leitindex PX um 0,18 Prozent auf 1074,35 Punkte. Das Handelsvolumen lag bei 0,52 (Vortag: 0,32) Milliarden tschechischen Kronen.

Unter den Einzelwerten setzten sich die Aktien von Philip Morris CR nach vorgelegten Jahreszahlen mit einem Plus von 5,1 Prozent an die Indexspitze. Der Tabakkonzern meldete für das abgelaufene Geschäftsjahr einen konsolidierten Umsatzanstieg und höhere Gewinne.

Auch Kofola hatte im abgelaufenen Jahr sowohl den Umsatz als auch den Gewinn gesteigert, doch die Aktien des Limonadenherstellers rutschten mit minus 1,6 Prozent an das PX-Ende.