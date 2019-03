DAX-FLASH: Weitere Erholung erwartet

27.03.2019, 07:14 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Mittwoch zunächst weiter zulegen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,28 Prozent höher auf 11 451 Punkte. Nach seinem Rückschlag vom Zwischenhoch bei 11 823 Punkten hatte er sich zuletzt an der 50-Tage-Linie wieder gefangen.

Die Vorgaben bleiben jedoch ohne starke Impulse. So legten die wichtigsten Indizes an der Wall Street zwar zu, schlossen aber deutlich unter ihren Tageshochs. In Japan ging der Erholung nach dem starken Vortag bereits wieder die Luft aus. In China zeigten sich die Anleger vor weiteren Gesprächen im Handelsstreit mit den USA indes optimistisch und griffen zu.

Das Brexit-Chaos bleibt ebenfalls weiter Thema: Das britische Parlament stimmt am Abend über Alternativen zum Brexit-Deal von Premierministerin Theresa May ab. Die Abgeordneten im Unterhaus in London wollen nun auf eigene Faust eine Ersatzlösung für Mays Austrittsabkommen suchen, das sie bereits zwei Mal abgelehnt haben.