Aktien Frankfurt Schluss: Stagnation - Dax scheitert an 11 500 Punkten

27.03.2019, 17:48 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Außer Spesen nichts gewesen' hat zur Wochenmitte das Motto am deutschen Aktienmarkt gelautet. Der Dax legte zunächst zu und schaute am frühen Nachmittag sogar kurz über die runde Marke von 11 500 Punkten. Als dann aber die Wall Street den Rückwärtsgang einlegte, folgte der Dax diesen schwachen Vorgaben, gab die Gewinne wieder ab und schloss am Ende quasi unverändert bei 11 419,04 Punkten. An die Erholung des Vortages konnte der Dax damit nicht anknüpfen.

Erneut könnte der Brexit für Vorsicht unter den Investoren gesorgt haben. Denn am Abend sucht das britische Parlament auf eigene Faust einen Ersatz für das umstrittene Austrittsabkommen. Zwei Mal lehnten die Abgeordneten bereits den zwischen Premierministerin Theresa May und Brüssel vereinbarten Deal ab. Die Lösung sollen nun "indicative votes" bringen: Mit diesen Probeabstimmungen soll ausgelotet werden, für welche Alternative es eine Mehrheit im Parlament gibt. Sprächen sich die Abgeordneten für eine der Optionen aus, wäre das zwar rechtlich nicht bindend, aber für May schwer zu ignorieren.

Für den Index der mittelgroßen Werte MDax ging es am Mittwoch um 0,47 Prozent auf 24 713,48 Punkte abwärts. Hier belasteten hohe Kursverluste der Chip-Titel Siltronic und Dialog Semiconductor nach einer Gewinnwarnung von Infineon .