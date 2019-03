DAX-FLASH: Kaum verändert erwartet - Richtungssuche geht weiter

28.03.2019, 07:22 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax sucht weiter einen klaren Trend: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Donnerstag rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,11 Prozent tiefer auf 11 406 Punkte. Tags zuvor hatte sich der Dax an der Marke von 11 500 Punkten versucht, die Gewinne letztlich aber abgegeben und fast unverändert geschlossen.

Leicht belastend ist der schwache Handel in Japan, wo Wachstumssorgen wieder im Fokus standen. Auch an der Wall Street hatte es am Vorabend angesichts der Rezessionssignale vom Anleihemarkt Verluste gegeben, die aber bis zum Handelsende wieder deutlich eingedämmt worden waren.

In Peking starten derweil neue hochrangige Gespräche im Handelsstreit zwischen USA und China - auf US-Seite vertreten durch den US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin.

In London hat sich das Brexit-Chaos derweil noch vergrößert, nachdem das Parlament am Abend alle acht vorgelegten Alternativvorschläge für den mit Brüssel ausgehandelten Deal abgelehnt hatte. Die britische Premierministerin Theresa May bot für eine Zustimmung sogar bereits ihren Rücktritt an.