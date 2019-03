Aktien New York: Dow legt zu - Warten auf Ausgang der Gespräche in Peking

28.03.2019, 15:15 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat am Donnerstag moderat zugelegt. Im frühen Handel gewann er 0,36 Prozent auf 25 717,43 Punkte. Alles in allem befindet er sich jedoch nach wie vor in einer engen Handelsspanne auf Richtungssuche.

"Zuletzt ist die Schwankungsbreite beim Dow spürbar gesunken", erklärte Franz-Georg Wenner von Index-Radar. Chefanalyst James Hughes vom Broker Axitrader sagte, die Suche nach neuen Kurstreibern gehe weiter. Wo diese jedoch aktuell herkommen sollen, sei schwer vorherzusagen. In Sachen Brexit und im Zollstreit zwischen den USA und China gibt es weiter keine Lösungen. Zurzeit laufen in Peking daher weitere Gespräche über die Art der künftigen Handelsbeziehungen der beiden weltgrößten Volkswirtschaften.

Der marktbreite S&P 500 rückte zuletzt um 0,43 Prozent auf 2817,38 Punkte vor. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um 0,48 Prozent auf 7343,59 Zähler.

Aktuelle Wirtschaftsdaten wie etwa die dritte Schätzung zum Bruttoinlandsprodukt für das vierte Quartal oder aber die nicht abgeschlossenen Hausverkäufe im Februar fanden kaum Beachtung. Beide Kenngrößen fielen schwächer als erwartet aus, während die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe etwas stärker als erwartet sank.