Aktien Frankfurt Schluss: Hängepartie des Dax unter 11 500 Punkten geht weiter

28.03.2019, 17:47 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wie sich die Bilder gleichen: Auch am Donnerstag hat der Dax den Sprung zurück über die Hürde von 11 500 Punkten nicht geschafft und daraufhin Gewinne wieder abgegeben. Der Leitindex rettete am Ende ein mageres Plus von 0,08 Prozent auf 11 428,16 Punkte ins Ziel. Das schier endlose Drama um den Brexit und schwache Wachstumsdaten aus den USA sprachen nach Aussage von Börsianern einmal mehr gegen größere Avancen an den Aktienmärkten nach oben.

Die britische Premierministerin Theresa May will am Freitag erneut über ihren bereits zwei Mal im Parlament abgeschmetterten Deal zum EU-Austritt abstimmen lassen. Parlamentspräsident John Bercow drohte jedoch erneut, dies nicht zuzulassen. Keinen Rückenwind gab es derweil auch von der Konjunktur in den USA: Dort war das Wirtschaftswachstum im vierten Quartal 2018 etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

Für den Index der mittelgroßen Werte MDax ging es am Donnerstag um 0,66 Prozent auf 24 550,75 Punkte abwärts.