Aktien Wien Schluss: Verluste im Sog der Wall Street

28.03.2019, 18:12 Uhr | dpa-AFX

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag schwächer geschlossen. Der ATX fiel um 0,56 Prozent auf 3020,87 Punkte. Belastet von einer gebremsten Stimmung an der Wall Street tauchte auch der österreichische Aktienmarkt in den Minusbereich ab. An den europäischen Leitbörsen ging es mehrheitlich abwärts. Im Blickfeld stand weiterhin das politische Chaos in London rund um den Brexit.

In Wien gestaltete sich die Meldungslage auf Unternehmensseite recht dünn. Die CA-Immo-Aktie reagierte mit einem Verlust von 2,1 Prozent auf 32,34 Euro auf die vorgelegten Zahlen für 2018. Ein stark gestiegenes Neubewertungsergebnis hat dem Immobilienunternehmen voriges Jahr einen Rekordgewinn beschert.

Für die Aktien von FACC ging es um 0,6 Prozent auf 12,74 Euro nach oben. Der oberösterreichische Flugzeugzulieferer will die Dividende von 0,11 auf 0,15 Euro je Aktie erhöhen. Im Geschäftsjahr 2018/19 konnte FACC den Umsatz nach vorläufigen Zahlen zwar steigern, der Betriebsgewinn ging jedoch zurück.

Unter den Schwergewichten büßten Erste Group und Andritz jeweils 0,9 Prozent an Kurswert ein. Für die OMV-Anteilsscheine ging es um 1,1 Prozent auf 47,85 Euro nah unten. Die Titel der Raiffeisen Bank International kamen um 0,3 Prozent auf 20,24 Euro zurück, und Voestalpine verloren sich um 0,2 Prozent auf 26,66 Euro.

An die Spitze der Kursliste kletterten die Lenzing-Papiere mit einem Zuwachs von 3,3 Prozent auf 95,0 Euro. Dahinter legten die Post-Aktien um 2,4 Prozent auf 37,20 Euro zu. Die stärksten Kursverluste mussten Bawag und Porr mit jeweils einem Minus in Höhe von 2,5 Prozent hinnehmen.