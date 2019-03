dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax nimmt Anlauf auf 11500 Punkte

29.03.2019, 07:32 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Dem Dax winken am Freitag zum Handelsstart Gewinne: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt gut ein halbes Prozent höher auf 11 488 Punkte. Bereits an den Vortagen waren jedoch Kursanstiege auf bis zu 11502 Punkte schnell wieder zusammengeschmolzen. Der Index ist auf Richtungssuche. Gleiches gilt für die Wall Street, die tags zuvor jedoch Gewinne verbuchte. Der freundlichere Trend schwappte am Morgen dann auf Asien über. In Peking gehen die hochrangigen Gespräche im Handelsstreit zwischen USA und China weiter. Auch das Brexit-Chaos findet eine Fortsetzung: In London stimmt das Parlament am Nachmittag erneut über das EU-Austrittsabkommen ab. Parlamentspräsident John Bercow ließ das von der Regierung geplante Votum zu, weil sich die Vorlage "substanziell" von den vorhergehenden unterscheide.

USA: - FESTER - Die US-Börsen haben am Donnerstag moderat zugelegt. An der New Yorker Wall Street beendete der Dow Jones Industrial den Handel 0,36 Prozent höher bei 25717,46 Punkten. Marktbeobachter machten allerdings darauf aufmerksam, dass sich der Dow in seiner Suche nach einer eindeutigen Richtung nach wie vor in einer engen Handelsspanne bewege.

ASIEN: - GEWINNE - Die Börsen Asiens haben am Freitag ein starkes erstes Quartal mit Gewinnen beendet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 beendete den Tag 0,8 Prozent höher mit 21 205,81 Punkten. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten an den chinesischen Festlandsbörsen schnellte zuletzt um mehr als 3 Prozent nach oben und der Hang Seng in Hongkong stieg um knapp 1 Prozent. Für das erste Quartal steht damit beim CSI ein Plus von bisher rund 28 Prozent auf der Kurstafel, womit er zumindest einen Teil des sehr schwachen Börsenjahres 2018 aufholte, als Konjunkturängste aufgezogen waren. Zum Start des neuen Jahres profitierten die Kurse dann von der Hoffnung auf eine Einigung im US-chinesischen Handelsstreit. Hier gingen die Verhandlungen am Freitag weiter. Detaillierte Angaben zum Stand der Gespräche machten beide Seiten zunächst nicht.

^

DAX 11 428,16 +0,08%

XDAX 11 465,89 +0,19%

EuroSTOXX 50 3320,29 -0,05%

Stoxx50 3101,05 +0,08%

DJIA 25 717,46 +0,36%

S&P 500 2815,44 +0,36%

NASDAQ 100 7320,47 +0,17%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 166,15 -0,05%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1232 +0,10%

USD/Yen 110,742 +0,09%

Euro/Yen 124,385 +0,19%

°

ROHÖL:

^

Brent 68,16 +0,34 USD

WTI 59,67 +0,37 USD

°