Aktien Europa: Eurostoxx auf Weg zu starkem ersten Quartal

29.03.2019, 11:26 Uhr | dpa-AFX

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der EuroStoxx steuert am Freitag mit Kursgewinnen auf ein gutes Wochen- und ein starkes Quartalsergebnis zu. Der Leitindex der Eurozone gewann am späten Vormittag ein halbes Prozent auf 3336,51 Punkte und baute so sein bisheriges Wochenplus auf 0,9 Prozent aus. Er würde damit ein starkes erstes Quartal besiegeln, in dem er bis dato mehr als 11 Prozent gewonnen hat. Es wäre für den Leitindex der beste Jahresauftakt seit 2015.

Nachdem der EuroStoxx an den beiden Vortagen mehr oder weniger auf der Stelle trat, schöpften Anleger zu Wochenschluss wieder etwas Mut. Im Mittelpunkt der Märkte blieben - neben dem Dauerthema Brexit - vor allem die Gespräche zwischen China und den USA über eine Beilegung ihres Zollstreits sowie die Entwicklung an den zuletzt zugespitzten Anleihemärkten. Ein Händler beobachtete dort eine gewisse Entspannung, die einher gehe mit langsam abkühlenden Konjunktursorgen. Im Handelskonflikt setzten beide Seiten am Freitag ihre Verhandlungen fort.

Der Cac 40 folgte dem EuroStoxx am Freitag in Paris nach oben. Der französische Leitindex gewann zuletzt 0,6 Prozent auf 5330,02 Zähler. In London kam das wichtigste britische Kursbarometer, der FTSE 100 , mit 7267,47 Punkten auf ein Plus von knapp einem halben Prozent. Gespannt wird darauf gewartet, mit welchem Ergebnis das britische Parlament im Tagesverlauf erneut über das EU-Austrittsabkommen abstimmen wird.

In der Sektorwertung waren zyklische Aktien dieses Mal gefragter als ihre defensiveren Gegenstücke. Moderate Verluste gab es im Zuge dessen bei den Teilindizes der Gesundheits- und Versorgersektoren, allen voran aber im Telekomsegment mit einem Abschlag von 0,7 Prozent beim Branchenindex. Dieser wurde allerdings negativ beeinflusst von der fließenden Dividende der Deutschen Telekom .

Auf der Gewinnerseite waren Minen- bzw. Rohstoffwerte mit einem Anstieg um 1,7 Prozent auf dem Weg zum Tagessieg. Händlern zufolge stützten hier anziehende Eisenerzpreise und die Hoffnung, dass es bei den US-China-Gesprächen noch zu einem positiven Ergebnis kommt. Auch die Autobranche, für die China ein wichtiger Wachstumstreiber ist, gehörte mit ihrem Teilindex zu den klaren Gewinnern.

Auf Unternehmensseite gab es Licht und Schatten zu vermelden. H&M waren in Stockholm positiv auffällig mit einem Kurssprung um 12 Prozent. Die Online-Umstellung in Deutschland nagte zwar am Gewinn des Modehändlers, bei dem sich der Analystenkonsens aber als zu pessimistisch erwies. Analyst Cédric Rossi von Bryan Garnier lobte die überraschend gute Profitabilität.

Eine Hiobsbotschaft gab es hingegen für die Aktionäre von Tui: Sie mussten in London einen Kursrutsch um 8 Prozent hinnehmen, weil der Reiseriese wegen der Flugverbote für die 737 Max Boeing mit einem Gewinneinbruch rechnet. Der Konzern muss nun Ersatzflugzeuge anmieten.

Im britischen Leitindex FTSE 100 waren Astrazeneca mit fast 5 Prozent neben Tui der zweitgrößte Verlierer. Der Arzneimittelhersteller will mit dem japanischen Pharmaunternehmen Daiichi Sankyo eine Krebsforschungskooperation lancieren. Der Deal an sich sei positiv, die dafür nötige Kapitalerhöhung komme bei Investoren aber wohl nicht gut an, kommentierte Analyst James Gordon von JPMorgan.

Im EuroStoxx mischten sich die Papiere von LVMH und Kering infolge einer optimistischen Analystenstimme mit Anstiegen von mehr als 1 Prozent unter die Spitzengruppe. RBC-Analyst Rogerio Fujimori rechnet bei den Luxusgüterkonzernen mit einem starken ersten Quartal und bezeichnete beide Aktien weiter als "Top-Picks". LVMH bewegt sich neuerdings in Rekordhöhen.