Aktien New York: Dow und S&P vor stärkstem Quartalsschluss seit Jahren

29.03.2019, 19:32 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial und der S&P 500 stehen kurz vor der Vollendung ihrer stärksten Jahresauftakt-Quartale seit vielen Jahren. Sollten die beiden Indizes am Freitag ihre Gewinne halten, dürfte an der Wall Street der Leitindex Dow das stärkste erste Quartal seit 2013 beschließen und der S&P 500 sogar das stärkste seit 21 Jahren. Beiden winkt zurzeit ein prozentual zweistelliger Dreimonatsgewinn.

Stützend wirken aktuell die von den USA und China beidseitig als positiv verlaufend gelobten Handelsgespräche. Sie sollen in der neuen Woche fortgesetzt werden. Zudem lieferten überwiegend positiv bewertete Wirtschaftsdaten weiteren Schub. Rund zwei Stunden vor dem Handelsschluss gewann der Dow 0,63 Prozent auf 25 880,03 Punkte, womit auch eine freundliche Wochen mit aktuell anderthalb Prozent Gewinn ansteht. Der den breiten Markt abdeckende S&P 500 rückte zuletzt um 0,49 Prozent auf 2829,14 Punkte vor. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um 0,59 Prozent auf 7363,69 Zähler.

Mit Blick auf die Wirtschaftsdaten deuteten die im Februar wieder deutlich gestiegenen Neubauverkäufe eine Belebung des Immobiliensektors an, wie es seitens der Helaba hieß. Zudem verwies Analyst Ulrich Wortberg auf den nach oben revidierten Michigan-Index, der als wichtiges Barometer für die Wirtschaftsstimmung gilt. Dagegen hatte sich das Stimmungsbarometer der wichtigen Wirtschaftsregion Chicago im März deutlicher als erwartet abgeschwächt, so dass laut dem Helaba-Kollegen Patrick Boldt die momentanen Wirtschaftssorgen weiterhin nicht abklingen dürften.

Auf Unternehmensseite standen im Dow die Aktien des Chemieunternehmens DowDupont im Blick, die sich im Handelsverlauf von ihren frühen Verlusten erholten und zuletzt um 0,1 Prozent stiegen. Der vor der Aufspaltung stehende Konzern blickt noch pessimistischer auf das erste Quartal als bisher ohnehin schon. Er rechnet nun damit, dass der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im hohen Zehnprozentbereich zurückgegangen sein dürfte.

Die Anteilscheine von Caterpillar legten indes um 2,2 Prozent zu und nahmen die Index-Spitze ein. Der Baumaschinenhersteller hatte sich erfolgreich gegen eine Verurteilung zu Schadenersatz in der Auseinandersetzung mit einem Mitarbeiter wegen Asbestbelastung gewehrt.

Im Blick blieben weiterhin auch die Papiere des Halbleiterzulieferers Versum Materials, der sich nun unter dem Druck des feindlichen Übernahmeangebots durch den Darmstädter Merck-Konzern gesprächsbereit zeigt. Am Markt hieß es, das Unternehmen könnte den Versuch starten, noch mehr herauszuholen. Die Aktien werden allerdings schon länger über dem Merck-Gebot von 48 US-Dollar gehandelt. Am Freitag rückten sie um 0,6 Prozent auf 50,31 Dollar vor.

Die Aktien der skandalgeschüttelten US-Großbank Wells Fargo büßten 2,2 Prozent ein. Deren Vorstandschef Tim Sloan gibt nach nur rund zweieinhalb Jahren seinen Posten ab. Blackberry-Aktien sprangen hingegen um 15 Prozent nach oben, nachdem die Zahlen des Smartphone-Herstellers zum vierten Geschäftsquartal überzeugt hatten.

Der Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb (BMS) erhält bei der wackeligen Milliardenübernahme des Biopharmaspezialisten Celgene Schützenhilfe von Aktionärsberatern. Nachdem zuletzt ein großer BMS-Aktionär Zweifel an dem Gebot über rund 74 Milliarden US-Dollar (65,8 Mrd Euro) angemeldet hatte, sprangen die einflussreichen Aktionärsberater Institutional Shareholder Services (ISS) und Glass Lewis dem BMS-Management bei seinen Plänen nun zur Seite. Während die Anteile von BMS um 1,3 Prozent fielen, legten die von Celgene um 7,6 Prozent zu.

Zudem verlief der Börsengang des Fahrdienstvermittlers Lyft beeindruckend. Der erste Kurs der Aktie des kleineren Uber-Konkurrenten sprang im Vergleich zum Ausgabepreis von 72 Dollar um ein Fünftel nach oben. Zuletzt wurde das Papier zu 81,90 Dollar gehandelt. Der Emissionspreis war wegen des regen Investoreninteresses erst am Vortag auf das obere Ende der zugleich deutlich hochgesetzten Preisspanne gehoben worden. Zuvor hatte diese bei 62 bis 68 Dollar gelegen.