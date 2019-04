dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: China-Daten geben weiteren Auftrieb

01.04.2019, 07:31 Uhr | dpa-AFX

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Starke Vorgaben vor allem aus China nach robusten Konjunkturdaten dürften dem deutschen Aktienmarkt zum Wochenbeginn Auftrieb geben. Der Dax dürfte laut dem Broker IG Markets knapp ein Prozent höher in den Handel gehen bei 11 626 Punkten, so die Indikation knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn. Damit würde der deutsche Leitindex die Erholung der vergangenen Woche ausbauen und sich einer wichtigen technischen Widerstandslinie nähern. Börsianer werten die Durchschnittslinie der vergangenen 200 Handelstage-Linie bei aktuell 11 723 Punkten als nächsten hartnäckigen Widerstand für den Dax. Diese gilt als wichtiger Indikator für den längerfristigen Trend.

USA: - IM PLUS - Die wichtigsten US-Indizes haben am Freitag mit dem abgelaufenen ersten Quartal ihre stärksten Auftaktgewinne seit vielen Jahren eingeheimst. Dazu trugen - dank neuer Hoffnungen auf eine gütliche Lösung im Zollstreit zwischen den USA und China- auch die Gewinne an diesem Handelstag bei. Der Leitindex Dow Jones Industrial beendete den Tag mit einem Plus von 0,82 Prozent auf 25 928,68 Punkten und einem Wochengewinn von 1,7 Prozent. Für das erste Jahresviertel summiert sich damit das Plus auf 11,2 Prozent, womit es das stärkste erste Quartal seit 2013 ist.

ASIEN: - DEUTLICHE GEWINNE - In Asien haben die Aktienmärkte nach positiven chinesischen Konjunkturdaten zum Wochenstart deutlich zugelegt. In Japan gewann der Nikkei 225 knapp eine Stunde vor Handelsende rund eineinhalb Prozent hinzu. In China fielen die Kursgewinne noch etwas kräftiger aus.

DAX 11.526,04 0,86%

XDAX 11.549,37 0,73%

EuroSTOXX 50 3.351,71 0,95%

Stoxx50 3.117,01 0,51%

DJIA 25.928,68 0,82%

S&P 500 2.834,40 0,67%

NASDAQ 100 7.378,77 0,80%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 165,98 -0,22%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1239 0,19%

USD/Yen 111,03 0,14%

Euro/Yen 124,78 0,34%

ROHÖL:

Brent 68,14 +0,56 USD

WTI 60,54 +0,39 USD

