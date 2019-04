Aktien Frankfurt Eröffnung: China-Daten treiben

01.04.2019, 09:20 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Montag mit soliden Gewinnen in den neuen Börsenmonat April gestartet. Robuste China-Daten und gute Vorgaben von den Überseebörsen gaben dem hiesigen Handel Kraft. Der Dax sprang gleich in den ersten Handelsminuten über die Marke von 11 600 Zählern und stand zuletzt um 1,04 Prozent höher bei 11 645,84 Punkten. Damit knüpft der deutsche Leitindex an ein starkes erstes Quartal an, das ihm einen Kursgewinn von gut neun Prozent gebracht hatte.

Für den Index der mittelgroßen Werte MDax ging es kurz nach dem Handelsbeginn um 1,02 Prozent auf 24 973,39 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,79 Prozent auf 3378,17 Zähler.

Vor allem von den Aktienmärkten im Reich der Mitte kam am Montagmorgen Unterstützung. Diese reagierten auf gute Daten: In China hellte sich die Stimmung in der Industrie überraschend deutlich auf. Zudem hatten sich vor dem Wochenende die USA und China nach den jüngsten Verhandlungen über den Handelsstreit optimistisch geäußert. Schub gab es auch von der Wall Street, wo der Dow Jones Industrial am Freitag im späten Handel geklettert war und den Sprung über 26 000 Zähler nur knapp verpasst hatte.