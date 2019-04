Aktien Europa: Gute Konjunkturnachrichten aus China erfreuen die Anleger

01.04.2019, 11:57 Uhr | dpa-AFX

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Dank guter Konjunkturdaten aus China sind die europäischen Börsen schwungvoll in den neuen Monat gestartet. So stieg der EuroStoxx als Leitindex der Eurozone bis zum Montagmittag um 0,69 Prozent auf 3374,85 Punkte. Damit nahm das Börsenbarometer weiter Kurs auf sein Mitte März erreichtes, bisheriges Jahreshoch bei gut 3422 Punkten.

Der französische Leitindex Cac 40 stieg um 0,69 Prozent auf 5387,49 Punkte. Für den britischen FTSE 100 ("Footsie") ging es um 0,75 Prozent auf 7333,70 Zähler nach oben.

In China hatte sich im März auch die Stimmung in kleinen und mittelgroßen, meist privaten Industriebetrieben trotz des nach wie vor ungelösten Handelsstreits mit den USA deutlich aufgehellt. Der vom Wirtschaftsmagazin Caixin erhobene Stimmungsindex stieg deutlich stärker als gedacht. Bereits am Sonntag hatte die Regierung bekanntgegeben, dass die Stimmung bei den großen und staatlichen Unternehmen trotz des Handelskonflikts mit den Vereinigten Staaten überraschend gut ist. Die Nachrichten hätten die jüngste Furcht der Anleger vor einem Wachstumseinbruch etwas gedämpft, sagten Börsianer.

Den ersten Platz in der Branchenübersicht hatten die konjunktursensiblen Autowerte inne, die um 2,81 Prozent anzogen. Chefstratege Michael McCarthy vom Handelshaus CMC Markets sprach zudem von einer generell größeren Risikoneigung an den Märkten nach überraschend starken Einkaufsmanagerdaten im März. So legten auch der Ölpreis und die Preise für Basismetalle zu.

Gemieden wurden hingegen Luftfahrt- und Freizeitwerte, nachdem Easyjet die Anleger mit Aussagen über den weiteren Geschäftsverlauf geschockt hatte. Der britische Billigflieger blickt wegen der Brexit-Folgen und des zurzeit schwachen Kundeninteresses vorsichtiger auf die wichtige zweite Hälfte des Geschäftsjahres.

Die Aktien von Easyjet verloren zuletzt als Schlusslicht im "Footsie" rund 7 Prozent. Die schwächeren Signale für das zweite Halbjahr bestätigten seine skeptische Einschätzung des Kurzstreckengeschäfts im Sommer, schrieb der Experte Daniel Roesk von dem US-Analysehaus Bernstein Research.

Spitzenreiter im britischen Leitindex waren die Anteilsscheine von WPP mit einem Plus von mehr als 3 Prozent. Die Papiere des Werbekonzerns erschienen nun zu preiswert, schrieb Analyst Chris Collett von der Deutschen Bank. Der Aktienkurs bilde den negativen Ausblick mehr als genug ab und die Erwartungen seien inzwischen so tief, dass schon das Erreichen der Unternehmensziele ausreichen dürfte, die Papiere anzutreiben.